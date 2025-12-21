「全国高校駅伝」（２１日、たけびしスタジアム京都発着、男子＝７区間）男子が行われ、注目を集めた鳥取城北は４位だった。１区で学法石川の増子に食い下がるも徐々に差を広げられた。２区以降も懸命に追走する姿勢を見せたが、その差を縮めることはできなかった。昨年大会２位の大牟田（福岡）から１８人が集団転校。大牟田のヘッドコーチを務めていた赤池健氏の鳥取城北への監督就任にともない、大牟田の当時１、２年生