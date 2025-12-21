お笑いコンビのアンジャッシュ・児嶋一哉が２１日までに、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。立て続けの手術を明かした。児嶋は「粉瘤、鼓膜形成術１週間で２回手術、、」。同日に続けて「寝る月曜日鼓膜形成術成功してくれー」と１週間に２度の手術を受ける予定であることを報告。ファンからは多くの励ましや心配の声が寄せられた。この投稿には「大丈夫ですか！？術後お大事になさってください」「痛いの痛いの飛んでけ〜