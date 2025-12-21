アーセナルが、首位でクリスマスを迎えることになった。プレミアリーグ第17節が20日に行われ、アーセナルは敵地でエヴァートンと対戦。ヴィクトル・ギェケレシュが27分に決めたPKの1点を守り抜き、マンチェスター・シティと勝ち点差「2」の首位に立っている。アーセナルがプレミアリーグの首位でクリスマスを迎えるのは、2002−03シーズン、07−08シーズン、22−23シーズン、23−24シーズンに続き、史上5度目となる。しかし