「全国高校駅伝」（２１日、たけびしスタジアム京都発着、男子＝７区間）学法石川が１区から一度もトップを譲らす初優勝を果たした。２３年・佐久長聖がマークした２時間１分ジャストの大会記録を２４秒塗り替える２時間０分３６秒の快勝劇だ。１区で増子陽太が独走状態となり、日本選手最高記録を更新しての区間賞で２区につないだ。３区で増子とのＷエースの栗村凌が区間賞を獲得する激走を見せ優勝候補・仙台育英とのリー