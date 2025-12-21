レアル・ソシエダに所属する日本代表MF久保建英が、レバンテ戦を振り返った。スペイン紙『エル・デスマルケ』が伝えている。ラ・リーガ第17節が20日に行われ、レアル・ソシエダはレバンテと対戦。45＋1分にディフレクションがありながら、ゴンサロ・ゲデスのクロスを久保が頭で合わせて先制点を挙げたが、90＋4分にPKから同点弾を許し、1−1のドローに終わった。この結果、リーグ戦の連敗は「3」でストップしたものの、4戦未