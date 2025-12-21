20日夜、裾野市でベトナム国籍の男性を刃物で刺し殺害しようとした疑いで、警察は、19歳のベトナム国籍の少年を20日逮捕しました。殺人未遂の疑いで緊急逮捕されたのは、沼津市の技能実習生でベトナム国籍の19歳の少年です。警察によりますと、少年は20日午後10時ごろ、裾野市水窪にあるアパートで、複数の外国人が部屋に集まっていたところベトナム国籍の技能実習生の男性（21）の背中を刃物で刺して殺害しようとした疑いが