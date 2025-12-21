20代～30代の毛穴悩みに特化したスキンケアブランド『パーフェクトワンフォーカス』の「スムースクレンジングバーム」が、LIPSベストコスメ2025のクレンジングバーム部門で見事1位を受賞！さらにディープブラックも2位にランクインし、ランキングを独占しました。毛穴黒ずみ※1ケアと保湿を同時に叶える人気バームは、75g・税込2,970円で、毎日のクレンジング習慣におすすめです