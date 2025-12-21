テレビアニメ『ダンダダン』第3期が、2027年に放送されることが発表された。あわせて、ティザービジュアルが公開。制作は引き続きサイエンスSARUが務める。【画像】『ダンダダン』第3期決定時のお祝いビジュアルティザービジュアルは、これまでのビジュアルとは色合いが異なり、全体的に紫がかったカラーが目を惹くデザイン。宇宙怪獣の中から顔を出す謎の美少女が大きく描かれ、何かに驚いているかのように目を大きく見開くオ