琉球大と関西大が、大阪・関西万博のサウジアラビア館に展示されていた人工サンゴを引き継ぎ、海洋保全の研究を進めている。沖縄県や鹿児島県の近海に移植し研究に活用。万博を通じて技術をつなぎ、サンゴ礁や生態系の再生に挑む。サウジの人工サンゴは、天然サンゴの主成分と同じ炭酸カルシウムを使用。コンクリート製や金属製の物に比べ、付着した天然サンゴが成長しやすいとされる。骨格の構造は3Dプリンターで精密に再現。