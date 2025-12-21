自民党の萩生田幹事長代行が台湾に到着しました。滞在中、頼清徳総統との会談も調整されています。日本時間の正午過ぎ、台北市内の空港に到着した自民党の萩生田幹事長代行。きょうから3日間滞在する予定で、関係者によりますと、頼清徳総統との会談も調整されているということです。萩生田氏は、台湾との友好関係を重視する超党派の議員連盟「日華議員懇談会」の幹事長を務めていて、自身の地元選挙区の市会議員らとともに訪問し