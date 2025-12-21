12月21日は二十四節気の「冬至」。この日、北半球では1年の中で昼が最も短く、夜が最も長くなる。「素敵な四季を探す旅」シリーズでは、旅行好きなSisiが素敵な四季を探す旅に案内！今回は周、秦、漢、唐王朝などを含む13王朝が都を構えたため「十三朝古都」と呼ばれる陝西省西安市を訪れ、1千年以上の歴史を誇るその街の人情味あふれる様子と習慣を紹介する。二十四節気の22番目「冬至」は、二十四節気の起点で、新たなサイクルの