1次ラウンド突破を目指すチェコ代表3年間の成長を見せるときが来た。野球チェコ代表は、2026年3月に行われる第6回WBCで、日本で1次ラウンドを戦う。元巨人の大砲ら“日本経験者”も多く擁し、難敵揃いの1次ラウンド突破を目指す。12月のウインターミーティングで、Full-Countの取材に対しパベル・ハジム監督は「この3年間の努力を証明したい」と善戦へ意気込みを語った。前回大会でも、東京で1次ラウンドを戦ったチェコ代表。