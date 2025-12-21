福岡県警折尾署は21日、中間市岩瀬1丁目14番付近の道路上で19日午前6時40分ごろ、男が通行中の女子高校生に下半身を見せ「お金をあげるから見て」と声かけする事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は年齢不明、身長170くらい。黒っぽい服装を着用していたという。