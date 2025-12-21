12月16日にオランダの強豪アヤックスと契約を結んだ冨安健洋が21日、日本に帰国し、囲み取材に対応。北中米ワールドカップの組分けに言及した。ポット２の日本はグループFに入り、オランダ、チュニジア、欧州プレーオフB（ウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニア）の勝者と同組になった。その対戦相手について、冨安はこう印象を語った。「前回（大会）もそうでしたけど、個人的にはヨーロッパの国とやる方がやり