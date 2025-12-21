全国高校駅伝が２１日、京都市で行われ、男子は学法石川（福島）が大会記録を２４秒上回る、２時間０分３６秒で初優勝を果たした。増子陽太（３年）が１区の日本人記録を２３秒更新する２８分２０秒で首位発進。３区の栗村凌（３年）も区間賞に輝くなど、最後までトップを守りきった。松田和宏監督は「１区の増子がいい走りをしてくれて、流れに乗った。３区（栗村）でまた突き放し、理想的なレースができた。（大会新記録は）予