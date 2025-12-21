決勝でエアを決める松浦透磨＝コッパーマウンテン（共同）フリースタイルスキーのワールドカップ（W杯）は20日、米コロラド州コッパーマウンテンでハーフパイプ決勝が行われ、男子の松浦透磨（岐阜日野自動車）が71.25点で自己最高となる8位に入った。23歳の松浦は全日本スキー連盟が定めるミラノ・コルティナ冬季五輪の派遣基準を突破し、初の五輪代表に前進した。「決勝で自分の滑りができたのはすごく成長を感じる。引き続