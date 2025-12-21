【モデルプレス＝2025/12/21】女優でインフルエンサーの三原羽衣が12月19日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し、話題になっている。【写真】23歳美人インフルエンサー「メロすぎる」雰囲気ガラリの新ヘア◆三原羽衣、新ヘアスタイル披露三原はオオカミの絵文字を添えて、動画を公開。胸まであるロングヘアから、前髪ありのウルフボブスタイルへのイメージチェンジした姿を披露している。◆三原羽衣の投稿この投