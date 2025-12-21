ハンドボール日本一を決める日本選手権の決勝が21日に広島県で開かれ、女子は、霧島市が拠点のソニーセミコンダクタマニュファクチャリング ブルーサクヤ鹿児島がハニービー石川を破り、優勝しました。 ・ ・ ・