赤を足したいとき、便利なのがミニトマト。カッテージチーズとはちみつドレッシングであえれば、あっという間に華やかなマリネが完成。作り置きできるので、メインディッシュ作りに忙しいクリスマスパーティ前に作っておくと重宝しますよ♪『ミニトマトのハニーチーズマリネ』のレシピ材料（2人分）ミニトマト……16個カッテージチーズ……50ɡ〈はちみつドレッシング〉はちみつ……大さじ1/2白ワインビネガー（なければ酢）…