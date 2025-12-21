【新華社鄭州12月21日】中国河南省鄭州市航空港総合経済試験区にある比亜迪（BYD）鄭州サーキットでこのほど、海外メディア向けの見学会が行われた。メディア関係者は「中国智造（スマート製造）」を理解し、中国製新エネルギー車（NEV）に搭載された最先端の画期な技術を体験した。（記者/李文哲、楊静）