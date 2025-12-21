「フィギュアスケート・全日本選手権」（２１日、国立代々木競技場）アイスダンスのフリーが行われ、今季カップルを結成し、カップルとして全日本デビューとなった“りかしん”こと紀平梨花（２３）＝トヨタ自動車＝、西山真瑚（２３）＝オリエンタルバイオ＝組は、フリー８６・９７点、合計１４４・４１点。デビュー戦だった１１月全日本予選会の得点（フリー７７・１３点、合計１３６・７４点）を上回り、成長を示した。フ