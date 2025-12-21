お笑いコンビ「ますだおかだ」の岡田圭右（57）が21日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」（日曜前11・40）に出演。のちの人気女優とかつて“遭遇”していたと明かした。2012年に放送された日本テレビ系ドラマ「悪夢ちゃん」にレギュラー出演していた岡田。そこで主演の女優・北川景子に声をかけられたという。実は北川が高校生の時、通学途中にたまたま岡田を目撃していたという。「北川さんって関西出身で…僕がた