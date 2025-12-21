日本サッカー協会(JFA)は21日、「2025 SBSカップ国際ユースサッカー」(静岡)に臨んでいるU-18日本代表において、名古屋グランパスU-18のGK萩裕陽が怪我により、昌平高のMF山口豪太がコンディション不良により離脱すると発表した。代わって法政大のGKステイマンジョシュア草太郎、市立船橋高のMF篠崎健人が追加招集となる。