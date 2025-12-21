◇スキージャンプ FISワールドカップ エンゲルベルク大会(日本時間19日〜21日、スイス)W杯の女子個人第9戦が20日に行われ、丸山希選手が今季5勝目をあげました。この日の1本目で136.5mを飛んだ丸山選手は、首位のニカ・プレブツ選手(スロベニア)まで4.9点差の2位に着けます。迎えた2本目、丸山選手は134.0mのジャンプ。プレブツ選手も同じく134.0mを飛びましたが、飛型点では丸山選手が6.6点上回り、合計274.9点として逆転優勝を飾