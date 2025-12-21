歌手の和田アキ子(75)が21日、自身のインスタグラムを更新。人気インフルエンサーからプレゼントをもらい、その内容に感激したことをつづった。和田は「今日もTBS『アッコにおまかせ！』ご覧いただきありがとうございました！年内最後の放送でした」と報告。「なえなのちゃんが、私のボブルヘッドを作ってくれて、プレゼントしてくれました」と、番組で共演したインフルエンサーのなえなのが特製ボブルヘッドをプレゼントし