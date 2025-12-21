ＤｅＮＡ・橋本達弥投手が２１日、入江大生投手とともに横浜市の学習塾「臨海セミナー」で特別授業「夢の叶え方２０２５」に講師として出席した。受験生を含めた子どもやその親らを対象に、熱いトークを繰り広げた。兵庫県有数の進学校・長田高出身で、慶大を経てプロ入り。野球と勉強の文武両道を成し遂げてきた橋本は「朝５時に起きて始発に乗り、グラウンドで朝練をして。終わったら授業の予習。授業が終わったら３時間練習