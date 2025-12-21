お笑いタレントの出川哲朗（61）が21日、TBS「アッコにおまかせ！」（日曜前11・45）に生出演。世界的スターとの対面について語った。準レギュラーが「今年最も記憶に残った出来事」を発表。出川は日本テレビ系「世界の果てまでイッテQ！」のロケでカンヌ映画祭を訪れ、海外スターと写真を撮ってもらう企画があったとし、「今年は特に海外スターが凄くて」と振り返った。「トム・クルーズさん、あとはロバート・デ・ニーロさ