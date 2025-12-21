■バレーボール 全日本選手権大会・決勝（21日、京王アリーナTOKYO）バレーボールの日本一を決める皇后杯の決勝が行われ、昨シーズンSVリーグ初代女王の大阪マーヴェラスがNECレッドロケッツ川崎をセットカウント3ー2（26ー24、16ー25、33ー31、24ー26、17ー15）で破り、5大会ぶり2度目の優勝を飾った。皇后杯は3回戦から登場し、ここまで全試合でストレート勝利を収めてきた大阪MV。第1セットはサマンサ・フランシス（22）のスパ