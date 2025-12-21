戸崎圭太騎手（４５）＝美浦・田島＝が２１日、中山７Ｒをジッピーチューン（牝２歳、美浦・林）で制し、史上１７人目、現役８人目となるＪＲＡ通算１７００勝（うち重賞８６勝）を達成した。ファンの声援に迎えられ「ここまで勝てるとは思っていなかったんですけれど、ファンの声援もありながら、ここまでコツコツと勝ち星を積み重ねてこられたのがよかったなと思います」とコメント。今年４月、ドバイシーマクラシックをダノ