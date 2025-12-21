間宮祥太朗が演じた男性主人公の行動・結末は、“これしかない” という納得のものだった。けれど、新木優子が演じた女性主人公と、クラスメイト役だった剛力彩芽の扱いは、本当にこれでよかったのか？12月20日（土）に最終話（第10話）が放送された間宮祥太朗×新木優子のダブル主演作『良いこと悪いこと』（日本テレビ系）。SNSやネットニュースでおおいに話題を集め、考察ドラマとしてバズッた作品だった。小学校時代の同