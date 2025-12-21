ポスティングシステムを使ってメジャー移籍を目指すヤクルトの村上宗隆内野手（２５）の交渉期限まで２日を切ったなか、米メディアで最新情報が報じられた。２０日（日本時間２１日）、「ヤフーＵＳ」は「土曜の夜遅く、メジャー公式サイトのマーク・ファインサンド記者は、シカゴ・ホワイトソックスが現在村上投手と交渉中であることを明らかにした。また、複数のチームが村上選手と交渉中であることを示唆した」と報じた。