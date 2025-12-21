◆バレーボール▽全日本選手権（天皇杯・皇后杯）最終日女子決勝大阪Ｍ３―２（２６―２４、１６―２５、３３―３女子は大同生命ＳＶリーグ昨季女王で今季４位の大阪Ｍが、１９８４年以降の記録で５大会ぶり２度目の優勝を飾った。決勝でリーグ首位のＮＥＣ川崎を約３時間にも及ぶ死闘の末、フルセットで破った。決勝後にコート上で表彰式が開かれ、日本バレーボール協会の川合俊一会長が優勝チームのプレゼンターと