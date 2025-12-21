岡山中央警察署 岡山市の市道を酒気を帯びた状態で運転したとして、岡山市中区に住む専門学校生の男(20)が21日、酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されました。 警察によりますと、男は酒気を帯びた状態で乗用車を運転中、中央線を越えて対向車線を走行中の自動車に衝突したということです。 この事故の衝撃を検知した日本緊急通報サービスから110番通報があり、警察が現場に駆け付けたところ、男から酒の臭いがした