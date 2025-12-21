そもそもボックス席とは？JR横須賀・総武快速線では2025年3月に車両の世代交代が完了し、E217系が引退して新型のE235系1000番代に置き換わりました。このとき、普通車からボックス席が消滅しています。首都圏のJR線では、このように車両の置き換えによりボックス席を備えた車両が減りつつあります。【今や貴重？】東京を走るボックス席のJR車両（写真）横須賀・総武快速線のE217系はグリーン車をはじめ、普通車もロングシート