FC東京は12月21日、北原槙とJ１百年構想リーグ期間の契約更新に合意したことを発表した。今年７月に16歳でFC東京とプロ契約。2025シーズンはJ１で７試合に出場した俊英は、クラブの公式サイトで以下のとおりコメントした。「2026シーズンも東京でプレーさせていただくことになりました。2025シーズンは、たくさんの方々のサポートのおかげで、プロとしてのスタートラインに立ち、様々な経験をすることができました。その感謝