バレーボールの全日本選手権最終日は21日、京王アリーナTOKYOでSVリーグ勢による決勝が行われ、女子は昨季リーグ覇者の大阪MがNEC川崎に3―2で競り勝ち、5大会ぶり2度目の優勝を果たした。男子は初制覇を目指すV北海道と、4大会ぶり3度目の優勝が懸かる名古屋が対戦する。