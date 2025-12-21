アイドルグループ「FRUITS ZIPPER」の公式Xが21日に更新され、メンバーの鎮西寿々歌が体調不良のため、この日出席を予定していたオンラインイベントを欠席すると発表した。同Xで「メンバーの鎮西寿々歌は体調不良のため、本日出演予定の「クリスマス衣装2025オンライン特典会」を欠席させていただきます。出演を楽しみにしてくださっていた皆さまには、直前のご案内となりましたことをお詫び申し上げます」と発表された。「