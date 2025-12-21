米ハワイ大の松沢寛政【ロサンゼルス共同】米大学フットボールのオールスター戦、アメリカンボウル（来年1月22日・フロリダ州レークランド）にハワイ大のキッカー松沢寛政が参加することが20日、大会公式Xなどで発表された。米プロNFLのドラフト指名候補選手が招待され、元NFL監督が指揮する試合でプレーを披露する。26歳の松沢は全米大学体育協会（NCAA）1部上位カテゴリーのFBSで、開幕から25回連続FG成功のFBSタイ記録を樹