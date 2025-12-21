配偶者を亡くした後などに、手続きとして進めることが多い遺族年金の申請ですが、その途中で故人に借金があることが分かり、「相続放棄を検討すべきか」「相続放棄したら遺族年金はもらえなくなるのか」と不安に感じる人もいるでしょう。遺族年金は相続財産とは別の制度ですが、実際の取り扱いはやや誤解されやすい面もあります。 本記事では、遺族年金の仕組みと、相続放棄を選択した場合の影響について、制度上で整理して解