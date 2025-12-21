来年4月支給分からは、通勤手当の非課税限度額が引き上げられます。片道55キロメートル以上マイカーで通勤している方の場合、非課税枠はいくらくらい増えるのでしょうか。本記事では、通勤手当の非課税限度額や駐車場代の扱われ方などを解説します。 2026年4月支給分から「通勤手当の非課税限度額」は最大7100円の引き上げに 国税庁によると、令和7年11月19日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され