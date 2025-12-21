【モデルプレス＝2025/12/21】俳優の寺田心が、21日に放送されたTBS系『週刊さんまとマツコ』（毎週日曜ひる1時〜）に出演。筋トレにハマった理由を語った。【写真】子役出身17歳俳優、“激変ぶり”話題の最新ショット◆寺田心「自分の成長に適応できなかった」過去この日、番組では“可愛すぎる子役”として人気を集め、最近では“激変ぶり”が話題の寺田の急成長の裏側を深掘りしていく企画を実施。2021年に愛知から上京し、中学