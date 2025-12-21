【モデルプレス＝2025/12/21】女優の森山未唯が12月19日、自身のInstagramを更新。キャミソールワンピース姿を披露し、話題が集まっている。【写真】水ダウ「名探偵津田」で話題の美女、色白素肌輝くキャミ姿◆森山未唯、キャミワンピ姿披露森山は、白いキャミソールワンピース姿で花束を持ったオフショットを公開。色白な素肌を見せている。この投稿に「可愛い」「女神降臨」「髪型素敵」「似合ってる」「魅力溢れてる」「色白で