陸上の山陽女子ロードが21日、岡山市のJFE晴れの国スタジアム発着で行われ、ハーフマラソンはマーガレット・アキドル（コモディイイダ）が1時間7分52秒で4連覇を果たした。1時間9分36秒で4位に入った伊沢菜々花（スターツ）が日本勢最高となった。10キロはルーシー・ドゥータ（愛媛銀行）が31分49秒で優勝。上杉真穂（東京メトロ）が32分38秒で日本勢最高の3位に入った。