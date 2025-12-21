◆全国高校駅伝（21日、たけびしスタジアム京都発着）3区終了時点で初優勝を狙う学法石川（福島）がトップを快走している。◆気になる男子のレース展開は…こちら◆多くのスピードランナーがそろった最長10キロの?花の1区?を増子陽太（3年）が28分20秒の日本人最高記録で制して好発進。2、3区も好走を続け、トップを譲らないまま勝負は後半戦に入った。2位は仙台育英、3位鳥取城北と続いた。九州勢では小林（宮崎）の11位