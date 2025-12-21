「バレーボール・全日本選手権、大阪ＭＶ３−２ＮＥＣ川崎」（２１日、京王アリーナＴＯＫＹＯ）女子決勝が行われ、大阪ＭＶがＮＥＣ川崎をフルセットで下し、５年ぶり２度目の優勝を飾った。第１セットは激しい攻防の中で終盤に大阪ＭＶが連続ポイントで逆転し、２６−２４で奪った。第２セットはＮＥＣが序盤から得点を重ねて主導権を握り、そのまま１６−２５で落とした。第３セットは序盤大阪がリードを奪ったが、終盤