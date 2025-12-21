浜松オートのＧＩ「第６７回スピード王決定戦」は２１日、最終日。６Ｒ発売中、１２Ｒ優勝戦出場選手セレモニーが行われた。西翔子（３１＝浜松）は「今日も若井（友和）さんに褒めてもらえるように一生懸命走ります」と好走を誓う。４日目準決勝戦後の勝ち上がりインタビューでは、若井友和が「すごい雨巧者と思った。また１人ライバルが増えた」と湿走路での走りを絶賛した。最終日も雨。巧者ぶりを発揮し、グレード戦初優出