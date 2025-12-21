ボリューム満点の「春雨サラダ」は、年代を問わず人気の副菜ではないでしょうか。今回は、春雨サラダとコールスローを組み合わせた新感覚の一品をご紹介します。 ▼ コクうま絶品のマヨだれ 材料は春雨、コーン、ツナ、キャベツなど。キャベツは塩もみして水分を絞ることで、たっぷり食べられます。春雨は表示時間どおりにゆでます。気になる味つけは、マヨネーズ、ポン酢、にんにくなど。これらを混ぜてたれを作り、具材をあえ