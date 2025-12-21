日銀が30年ぶりの水準まで金利を引き上げました。物価高とその背景にある円安に効果はあるのでしょうか。【写真で見る】目立ったのは植田総裁の慎重な言い回し銀行のディーラーは「苦渋の決断」クリスマスにも物価高の影響が･･･横浜・赤レンガ倉庫で開かれる年末恒例のクリスマスマーケット。日本に居ながらにして本場ヨーロッパのクリスマスの雰囲気が味わえるイベントです。福島から家族旅行・夫「たまにキラキラしたところに