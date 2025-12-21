ウクライナのゼレンスキー大統領は、和平交渉をめぐりアメリカから、ロシアを含めた3か国での協議を提案されたと明らかにしました。ゼレンスキー大統領は20日、アメリカとの協議のため訪米したウメロフ国家安全保障・国防会議書記からの報告として、アメリカ側がウクライナ・アメリカ・ロシアが参加する協議を提案してきたと明らかにしました。ヨーロッパも参加する可能性があるとしてます。一方、アメリカとロシアによる協議がフ