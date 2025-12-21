またも勝てなかった。ウォルバーハンプトンは現地12月20日、プレミアリーグ第17節でブレントフォードとホームで対戦。63分と83分に失点し、88分に獲得したPKはエースのヨルゲン・ストランド・ラーセンが失敗。０−２で敗れた。これでウルブスはリーグ戦で10連敗。しかも開幕からの17戦でいまだ白星がなく、勝点２で最下位の20位。19位のバーンリーとは勝点９差だ。 シーズンの折り返しを前に早くも残留が危ぶまれるな